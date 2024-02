Ramón Álvarez Fontán sigue recorriendo el Distrito 14

Veracruz, Ver.- Ramón Álvarez Fontán recorrió este martes la Congregación de «San Julián» en el municipio de Veracruz, perteneciente al Distrito 14 local, para seguir informando a los porteños por medio del «Periódico Regeneración» de los resultados que han obtenido los gobiernos emanados de la 4T en Veracruz y en México, así como seguir repartiendo miles de útiles escolares a los estudiantes de nivel primaria.

“Venimos con mucho ánimo a seguir caminando las colonias y congregaciones del distrito 14, en esta ocasión aquí en San Julián a donde venimos para informar sobre los buenos resultados que han logrado los gobiernos de la Cuarta Transformación”, dijo el aspirante de Morena a la diputación local en el distrito 14.

Álvarez Fontán caminó por distintos puntos de la congregación de San Julián ubicado en la zona rural del municipio porteño, en donde entregó a los ciudadanos la revista Regeneración de la precandidata de Morena al gobierno del estado, Rocío Nahle García, así como útiles escolares a cientos de infantes quienes acudieron acompañados de sus familiares.

Cabe recordar que Ramón fue de los actores políticos al interior de Morena que desde un principio se la jugó con Rocío Nahle y Claudia Sheinbaum, a quienes promovió en todos sus recorridos realizados por colonias y congregaciones del distrito 14, en donde siempre hablo del excelente trabajo realizado por la la ingeniera Rocío Nahle en el Gobierno Federal, alguien con la capacidad y la experiencia para gobernar a Veracruz, así como de Claudia Sheinbaum a quien también promovió como la próxima Presidenta de México.

Álvarez Fontán no paró de caminar y de quemar suela desde un principio, no fue de esos candidatos que desde la comodidad de la mesa de un café, o desde sus redes sociales únicamente levantaron la mano, pero no hicieron nada por salir a la calle, tocar puertas, ir de casa en casa para ganarse la candidatura en Morena.

Ramón le sudó, le gastó y le caminó para promocionar a la 4T, a Morena, a Rocío Nahle y a Claudia Sheinbaum en todo el territorio del Distrito 14 del Puerto de Veracruz, por lo que pronto deberá tener resultados favorables a su arduo e incansable caminar y proselitismo en favor de la Cuarta Transformación en el municipio de Veracruz.