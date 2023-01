Reabren puente Morelos en Veracruz puerto tras bloqueo de artesanos

Veracruz, Ver.- Cerca del mediodía de este martes fue reabierto el puente Morelos tras el bloqueo que mantenían un grupo de artesanos desde las 10 horas.

Los quejosos señalaron que desde hace 3 meses no se les permite vender en la calle Comodoro Azueta y algunas zonas del Malecón de Veracruz, por lo que las cerca de 500 familias que dependen de ellos sufrieron los estragos de la carencia económica durante el fin de año.

Foto: Alejandro Ávila

«Nosotros lo único que hemos pedido es que nos den chance de trabajar, que nos puedan regresar a nuestra área de trabajo», expuso la representante de los comerciantes Teresa Morales.

Los artesanos reconocieron que ha habido varias mesas de diálogo; sin embargo, hasta la fecha no se han concretado soluciones que beneficien a ambas partes.

Foto: Alejandro Ávila

«Nosotras, las madres solteras o madres con familia nos vamos a limpiar casas, hacemos alimentos para vender en la calle, hay diferentes personas que levantan cartón, latas, buscamos la manera de regresar a casa con alimentos», apuntó.

A pesar de esto, Teresa Morales dijo que las épocas decembrinas no las disfrutaron como al resto de la familia, pues sus hijos no tuvieron una cena navideña o de fin de año, ya que no había el dinero necesario para realizarla.

Foto: Alejandro Ávila

Finalmente, el subdirector de Gobernación del Ayuntamiento de Veracruz, Raymundo Eliseo Parra Márquez, acudió al sitio para solicitarles liberar a la vialidad y se formó una comitiva que se reunirá con el director, José Carlos Bobadilla Carpi, para concretar la soluciones convenientes para ambos sectores.

Por Alejandro Ávila