Rocío Nahle toma protesta a Comités Municipales de la 4T en Cazones

Cazones, Veracruz.- La coordinadora estatal de la defensa de la Cuarta Transformación Rocío Nahle García y ante un recinto repleto de simpatizantes de Morena de los municipios de Tuxpan, Poza Rica y por supuesto del municipio anfitrión Cazones de Herrera dirigió sus trabajos de la Asamblea Informativa y toma de Protesta de los Comités de defensa de la Cuarta Transformación.

En esta asamblea Rocío Nahle estuvo acompañada y arropada de los diputados locales Juan Javier Gómez Cazarín, Bonifacio Castillo, Perla Romero, Genaro Ibáñez, Cecilia Guevara, Adriana Martínez, Juan Enrique Santos, Luis Arturo Santiago Martínez, Citlali Medellín, como el del maestro Zenyazen Escobar García, líder de Maestros con Morena (MCM), de igual manera, Marcelo Ruiz Sánchez, delegado nacional del PVEM en Veracruz; Esteban Ramírez Zepeta, dirigente estatal de Morena; el coordinador de la Delegado Nacional del Partido del Trabajo, Ramón Díaz Ávila y el alcalde de Cazones de Herrera, Miguel Ángel Uribe Toral.

En su mensaje Miguel Ángel Uribe Toral, dio la bienvenida a la coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación, expresando sentirse muy contento por la visita a este municipio para realizar la asamblea y tomar la protesta a los Comités Municipales de la cuarta transformación.

Mientras tanto, Rocío Nahle García muy contenta por esta respuesta para la asamblea informativa y toma de protesta afirmó, que la oposición no tiene absolutamente nada que ofrecer al pueblo de México y de Veracruz, por lo tanto, el camino es la unidad, la organización y el trabajo.

Sin embargo, con voz firme y fuerte dijo “Compañeros y compañeras, algo que es muy importante, nosotros tenemos el rumbo fijo y definido, no caigan en provocaciones porque los de enfrente, los opositores, no tienen nada que ofrecer, ¡nada!, mienten, calumnian, insultan, no caigan en provocaciones, nosotros, el trabajo de campo, es el que nos va a dar resultados para llevar a Claudia Sheinbaum a la Presidencia y para coronar nuevamente a Veracruz en la Cuarta Transformación”, concluyendo estos trabajos Rocío Nahle García prosiguió su peregrinar por otros municipios.