Se bajan Zenyazen de la gubernatura y se encarta para el Senado

Boca del Río, Ver.- Tras el destape a nivel nacional de la secretaria de Energía, Rocío Nahle García, para contender por la gubernatura de Veracruz, el secretario de Educación, Zenyazen Escobar García, bajó sus aspiraciones y, aseguró que ahora buscará la candidatura a la Senaduría por Veracruz en Morena.

Cabe mencionarse que, Zenyazen Escobar había anunciado hace unos días, su interés por participar en la encuesta de Morena para encabezar la candidatura por la gubernatura de Veracruz; sin embargo, tras el destape de Rocío Nahle el pasado miércoles en la entrevista con Joaquín López Doriga, el funcionario estatal bajó sus pretensiones políticas.

«Comentarles que un servidor está apoyando ahí a Rocío Nahle, y que en su momento irá a la contienda por el Senado en el estado de Veracruz (…) todavía no hay una claridad, no hay una claridad en la convocatoria, únicamente se dijo que va a la gubernatura, no había fecha para la Senaduría, y en este propio sentido, un servidor estará aspirando a ir como Senador por el estado de Veracruz, y apoyando a la ingeniero, Rocío Nahle, por la gubernatura de nuestro estado», expresó.