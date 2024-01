Sofía Yunes, se registra como precandidata a la Diputación Local

Xalapa, Ver.- El Gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, advirtió que se investigará si los taxistas que este martes bloquearon los accesos en la Ciudad de Córdoba tienen vínculos con el grupo delincuencial señalado de generar abusos a la población a través de una empresa de grúas:

«Vamos a ir tras este grupo delictivo y vamos a investigar si tienen relación con este grupo de taxistas que se manifestaron. Ya que se manifestaron sí me crea sospecha de porqué lo hacen”

Aunque los taxistas y otros transportistas señalaron supuestos abusos durante los operativos viales, el Mandatario Estatal aclaró que las acciones de seguridad no se implementaron en contra de dicho gremio ni de la ciudadanía.

García Jiménez, dijo también que decidieron cambiar a todo el personal de Transporte Público y de Seguridad Pública para que no existiera ningún tipo de complicidad con estos abusos y desde luego, hacer un operativo contra estás grúas.

“¡Que no los engañen! No es un operativo contra los taxis, no es un operativo contra la ciudadanía, al contrario, es una protección contra los ciudadanos. Vamos a revisar que lidersillos está haciendo eco»