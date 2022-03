Su pasión por la moda la ha llevado a ser una mujer ejemplar, Mila Victoria El papel de la mujer ha evolucionado en los últimos años, sobre todo durante la pandemia donde pudimos observar la fortaleza que las impulsa a ser mejores y salir adelante en tiempos de crisis. Mila Victoria es una joven soñadora que ha propuesto impulsar su carrera dentro del ambiente del modelaje, trinchera desde la que ha visualizado diversas oportunidades tales como ser modelo, abrirse camino en el mundo de las redes sociales y su más reciente rol, diseñadora de joyería. Abrirse camino en estos tiempos resulta mucho más fácil gracias a las nuevas tecnologías. Mila Victoria ha demostrado que solo falta atreverse para lograr cada sueño propuesto. Sus comienzos en el modelaje se dan cuando tenía tan solo 8 años de edad. Desde entonces su camino se perfiló para convertirse en una apasionada de la moda, y crear nuevas tendencias a partir de las necesidades que hoy se visualizan en esta industria. “Siempre me ha gustado todo lo relacionado con la moda. He tenido la oportunidad de conocer a Dean and Dan, de la reconocida marca Dsqured2, así como a Silvia Tcherassi, de quienes he aprendido mucho del mundo de la moda ”, dijo Mila. El objetivo de Mila es ser una mujer que inspire a más mujeres a realizar sus sueños, a crecer profesionalmente en el ámbito que más les apasione porque está segura de que esa es la clave para lograr el éxito, “encontrar lo que te gusta y lo que más te mueve, es base para impulsarte a ser mejor. Es necesario tener pasión porque entonces, sabes que no estás trabajando, sino disfrutando de ese algo y, al mismo tiempo, explotando para salir adelante”, manifestó la también influencer. Además de ser modelo, Mila es una diseñadora de joyas que hoy está impulsando otra faceta en su vida. Le Grand Jewels es la línea de joyas creada por ella misma y que está dedicada a personas de todas las edades. “Mis primeras creaciones las dibujaba con base en lo que me llamaba la atención y solía realizar cambios para tratar de combinar cada pieza con las prendas que plasmaba en el papel”, manifestó. “Soy una mujer con muchas ganas de crecer y mostrar al mundo que se pueden lograr los objetivos planteados siempre que haya motivación, ganas y dedicación. Muchas personas pueden llegar y dar opiniones negativas, pero si uno se esmera y no escucha, puede llegar tan lejos como quiera”, manifestó. Mila Victoria confía en que esta nueva forma de socializar a través de las redes seguirá permitiendo que más mujeres como ella se atrevan a construir su propia historia, por ello hace uso de sus redes sociales porque sabe que se han convertido en una herramienta importante para inspirar y para mostrar de qué están hechas las mujeres del siglo XXI. Para este 2022, Mila tiene preparada una nueva sorpresa, ya que lanzará una línea exclusiva de ropa para niños, misma que tiene por objetivo brindar precios accesibles “Quiero ayudar a las familias. Estos tiempos de crisis deben ser una razón para tender la mano a quienes más lo necesitan, por ello quiero dar este paso que significa brindar empleo a más mujeres y, a su vez, apoyar a todos aquellos que buscan calidad, variedad y buen precio”, señaló. Redes sociales: https://instagram.com/milavictoria777