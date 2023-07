¡Toda una sirena! Shakira lanza nuevo tema en colaboración con Manuel Turizo ‘Copa Vacía’

Estados Unidos.- El abogado Patrick Gibbs, del equipo de la defensa legal de Kevin Spacey en el juicio por supuestos delitos sexuales que afronta el actor, advirtió este viernes al jurado de que durante este proceso se escucharán “exageraciones deliberadas y muchas mentiras” sobre su cliente.

Tras la declaración de la abogada de la acusación, Christine Agnew, quien tildó esta mañana al intérprete estadounidense de acosador sexual que disfrutaba haciendo que otros se sintieran indefensos e incómodos, Gibbs se dirigió brevemente a los 14 miembros del jurado.

Foto: Sky News

“Kevin Spacey ha vuelto al Reino Unido, como dijo que haría, para responderles y contar en su debido momento lo que ocurrió realmente”, señaló el abogado en una vista celebrada en el tribunal de Southwark, en el centro de Londres.

Gibbs insinuó además que algunos de los testimonios que escucharán durante el proceso judicial, que podría alargarse hasta cuatro semanas, habrán sido “exagerados de forma deliberada”.

“Kevin Spacey era rico e influyente. ¿Qué querían (los demandantes) de su riqueza y de su influencia y qué es lo que aún quieren que ustedes piensen?”, preguntó.

En la segunda audiencia celebrada ante la corte de Southwark en un proceso judicial que durará unas cuatro semanas, la abogada Christine Agnew describió a Spacey como “un hombre que agrede sexualmente a otros hombres”.

Foto: Vozpópuli

“Kevin Spacey Fowler es un actor; muchos de ustedes ya lo sabrán. Es un actor extremadamente famoso, que ha ganado varios premios. Es, también, según alega la fiscalía, un hombre que ataca sexualmente a otros hombres”, dijo.

En su intervención, Agnew agregó que Spacey es “un hombre que no respeta los límites o el espacio personal, un hombre que parecería que disfruta haciendo que otros se sientan indefensos e incómodos, un acosador sexual”.

La abogada describió con detalle algunas situaciones denunciadas por las supuestas víctimas de Spacey. Entre ellas, se remitió, por ejemplo, a la época en la que el actor dirigía el teatro londinense The Old Vic, cuando uno de los demandantes le acusó de “tocamientos inapropiados y no bienvenidos”.

Según la abogada, Spacey “le tocaba de manera inapropiada, le agarraba o trataba de agarrarle el trasero” y hubo, al parecer, unas “cinco o seis ocasiones” en las que el actor “le puso la mano en el pene”.

De acuerdo con el testimonio de esa supuesta víctima, el actor se rio cuando el hombre se quejó de sus acciones y le llegó a decir que simplemente verlo “cabreado” le excitaba.

Spacey, cuya reputación, libertad y legado están en juego en este juicio y que estuvo presente en la audiencia, rechaza todos los cargos imputados.

El intérprete norteamericano, de 63 años, afronta un total de 12 cargos por agresión sexual, agresión indecente y por ocasionar que una persona se involucre en actividad sexual sin consentimiento entre 2001 y 2013, que han sido rechazados categóricamente por el actor.

Con información de EFE