UMA cumple con estándares de protección ambiental y animal en Totolapa

Poza Rica, Ver. – Ciudadanos qué tramitaron su credencial para votar, a partir del 18 de febrero, no podrán participar en el ejercicio de revocación de mandato el próximo 10 de abril, ya que quedaron fuera de la lista nominal en el V Distrito.

Everardo Demetrio Pérez Gutiérrez, Consejero Presidente del 05 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral (INE), informó que el pasado 17 de febrero venció el plazo para que los ciudadanos realizaran sus trámites y fueran integrados en la lista nominal.

Foto: Everardo Demetrio Pérez Gutiérrez, Consejero Presidente del 05 Consejo Distrital del INE

Por ello, informó que a partir del 18 de febrero todos los trámites que se realicen de manera normal, ya no podrán ser incorporados en la lista nominal, lo que significa que no podrán participar en el ejercicio de revocación de mandato, puesto que no fueron integrados a la lista nominal.

Foto: El pasado 17 de febrero venció el plazo para que los ciudadanos realizaran sus trámites y fueran integrados en la lista nominal.

Destacó que las credenciales que se tramiten actualmente, se entregarán en un plazo no mayor a 10 días, pero estas no se contemplan en la lista nominal que se entregará a los funcionarios de las mesas directivas de casilla.

Los ciudadanos que tramitaron su credencial hasta el 17 de febrero, tiene hasta el 2 de marzo para recoger la credencial y ser integrados en la lista nominal, motivo por el cual exhortó a la población a cumplir en tiempo y forma con su trámite.

Por Isaac Carballo Paredes.

