Descubren arqueólogos el mayor sacrificio de niños, el año pasado un grupo de antropólogos encontró evidencia de un sacrificio-ritual masivo que involucra la muerte de más de 140 niños, tres adultos y al menos 200 llamas jóvenes en la costa norte del Perú, según un estudio publicado en la revista científica Plos One.

El sitio arqueológico, conocido como Huanchaquito-Las Llamas, representa uno de los mayores casos conocidos de sacrificio masivo de niños jamás visto en las Américas, donde pudo haberse celebrado un sacrificio masivo en el siglo XV.

Ahora los investigadores dicen que el acto pudo ser una respuesta ante el desastroso evento climático conocido como El Niño:

Por su parte, Gabriel Prieto, profesor de arqueología de la Universidad Nacional de Trujillo, quien comenzó a excavar Huanchaquito-Las Llamas en 2011, dijo que el descubrimiento lo sorprendió a él y a sus colegas. «En Perú estamos familiarizados con los huesos humanos, pero en este caso en particular había tantos esqueletos y todos eran niños», dijo. «Fue asombroso».

Prieto presionó al Ministerio de Cultura de Perú para que realizara una excavación de emergencia antes de que se perdiera más material arqueológico y su solicitud fue rápidamente concedida. Más tarde, él y Verano pudieron obtener fondos adicionales, incluso de la National Geographic Society, para volver al sitio en 2014 y 2016.

En esa primera temporada de excavación, Prieto y su equipo desenterraron a 43 niños y 74 llamas. Casi inmediatamente supo que no era solo un cementerio regular. En la década de 1970, los arqueólogos que trabajan en Chan Chan encontraron los restos de cientos de mujeres jóvenes que fueron sacrificadas para asistir al rey después de su muerte.

¿SE SABE QUIENES SON LAS VÍCTIMAS DEL SACRIFICIO?

Los esqueletos encontrados comprenden edades entre los 6 y 14 años, y parecen haber sido asesinados en una situación planificada, en un solo día. Sus huesos momificados estaban colocados en ciertas posiciones, las cabezas frente al océano y sus pies frente a las montañas. Además de los restos humanos, fueron encontrados los huesos de varias llamas (mamífero de la familia Camelidae) jóvenes sobre ellos.

