Xalapa ha recibido la mayor inversión en obra hidráulica, reconoce Ricardo Ahued

Xalapa, Ver.– «Nosotros no promovemos divisiones, al contrario, promovemos inclusiones. Esa es la esencia de un afrodescendiente y un liberal» dijo el secretario de Gobierno en Veracruz, Eric Cisneros Burgos al encabezar la mañana de este viernes la primera guardia de honor frente al monumento a Miguel Hidalgo y Costilla en Xalapa con motivo del 213 aniversario del inicio de la Independencia de México.

Subrayó que son los conservadores quienes promueven las divisiones «los que estamos en el proceso liberal no» subrayó.

En su discurso en esta ceremonia cívica en la que estuvo acompañado por titularse de direcciones de la Secretaría de Gobierno y de líderes religiosos, enfatizó que la Cuarta Transformación no es moda, si no un proceso que lleva tiempo y que se consolidará con el combate a la corrupción en todos los niveles de gobierno incluso fuera de ellos.

Cisneros Burgos enfatizó que es un profundo estudioso de la historia de Veracruz y de México, por ello la promueve en distintas formas y subrayó que no lo hace con fines electorales o de aspiración política a algún otro cargo, pues aún no sol los tiempos:

«Yo no sé porqué nuestros paisanos se pierden en eso, nosotros estamos en una tarea de gobierno. No hay un proceso electoral en Veracruz. A nosotros no nos mueven los cambios electorales, nos mueven los cambios generacionales».