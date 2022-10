Abuso de autoridad en el ayuntamiento de Poza Rica

Poza Rica, Ver. – Empleada del Ayuntamiento perteneciente al sindicato de empleados “Eduardo Núñez Marín” quien está al servicio del municipio de Poza Rica, Veracruz, ha llevado el proceso de denuncia por el delito de incumplimiento del deber legal no sólo a ella, sino a varios funcionarios del ayuntamiento.

Cabe mencionar que dicha trabajadora cuenta con una antigüedad de 16 años de servicio, tiempo en el que ha trabajado en distintos puestos, cumpliendo siempre su labor con total profesionalismo, razón por la cual hasta la actualidad no ha habido queja o problema por el desempeño dentro del ámbito laboral.

En la actualidad la denunciante señala al C. Marco Antonio Jiménez Gómez, como probable responsable de los delitos referidos en las líneas que anteceden fundamentados por los artículos 196, 361, 362, 366 y 369 del código penal vigente en el Estado, en los que destaca: Discriminación de las personas, violencia psicológica, violencia económica o patrimonial, así como violencia laboral y lo que resulte.

En el mes de marzo del año en curso, hubo una serie de contiendas electorales dentro del sindicato, y que, por su resultado, devino en que distintos compañeros de la denunciante renunciaran al sindicato de empleados al servicio del municipio de Poza Rica “Eduardo Núñez Marín”, y quienes terminaron creando su propio movimiento sindical, y en consecuencia de ello, varios trabajadores que estaban propuestos para ascensos perdieron esa oportunidad, por lo que quedaron varios puestos libres en el área de mesa de kardex.

Por lo que el sindicato propuso a otra compañera de la denunciante, misma que no aceptó y al verse en la necesidad de cubrir dicha área, propusieron a la denunciante, fue por ello que decidió aceptar el cargo, ya que era un ascenso inmediato que suponía una mejora para sus intereses laborales y económicos, además de que se considera apta para desarrollar el puesto.

El 04 de mayo del año en curso, dicha trabajadora comenzó con sus labores en el área y es ahí donde inició la relación cercana con el C. Marco Antonio Jiménez Gómez, quien funge como subdirector de Recursos Humanos.

Posteriormente al paso de los días el jefe de personal se comportaba de forma prepotente y junto al subdirector de Recursos Humanos continuaban ACOSANDO y cuestionándola si era apta para el puesto.

En el mes de junio la carga de trabajo aumentó y se intensificaron los problemas con el subdirector de RH, ya que comenzaron a realizarse boletas de vacaciones las cuales se realizan en horarios extraordinarios y tiempo que nunca se le ha remunerado, refiriendo el subdirector que no se pagaba tiempo extra y que le hiciera como quisiera, pero que se tenía que quedar a trabajar hasta las 22:00 horas y los días domingos, molestándose a su vez por tomarse un tiempo para ingerir sus alimentos.

Al paso de las horas el C. Marco Antonio Jiménez Gómez, llamó a la trabajadora a quien ordenó que hiciera entrega del cargo a otra compañera y que le indicara de los pendientes de la oficina, por lo que llamó a sus representantes sindicales el C. Guillermo Vargas Cruz y el C. Adrián Ricaño Sánchez, para manifestarle qué es lo que estaba sucediendo con la denunciante.

Sin embargo, al entrevistarse los representantes con el subdirector de RH les dijo que la empleada del ayuntamiento no tiene disposición de tiempo y que es rebelde con el trabajo, atrasando los avances con los pendientes.

El hoy denunciado de forma directa se encuentra realizando una afectación física y psicológica en contra de la empleada del ayuntamiento, aprovechándose del cargo que ostenta, con la finalidad de amedrentar y obligarla a renunciar, haciendo que trabaje hasta muy tarde en la noche, tratando de obstaculizar el trabajo que desempeña, por lo que se encuentra realizando una afectación laboral y patrimonial, ya que en base a sus acciones, es posible que la trabajadora pueda perder su trabajo, o perder el ascenso al que pudo acceder; es por ello que el denunciado deberá ser citado a comparecer y rendir su declaración ministerial, teniendo la trabajadora varios testigos de los hechos.

Por Redacción Noreste