Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro buscan levantar la estatuilla dorada en la entrega de los Oscar 2023

México.– Para Alfonso Cuarón, ser productor de “Le Pupille” (2022) significó ser cómplice de su directora italiana Alice Rohrwacher, con quien este año está nominado al Oscar a Mejor Cortometraje.

Foto: Infobae

“Estoy feliz del reconocimiento que está teniendo Alice, que me parece una de las cineastas en general más interesantes y más importantes que hay en el cine actual. Yo más bien estoy aquí de fan de ella. Es una película 100% de ella. Su sensibilidad es única”, dijo Cuarón minutos después de estar en el auditorio David Geffen del Museo de la Academia acompañando a Alice Rohrwacher y a los realizadores de los cuatro filmes que compiten por el Oscar.

Este año Cuarón fue nominado por la Academia convirtiéndose en la segunda persona en ser nominada en siete categorías distintas -sin contar su candidatura ganada a Mejor Película Internacional por “Roma” (2017) – guardando en sus vitrinas cuatro, un par por Mejor director con “Gravedad” y “Roma”.

Foto: Terra México

El realizador, que se aventó un “¡Viva México!” en plena entrevista, dijo estar emocionado por asistir hoy al Teatro Dolby a la ceremonia que su gran amigo de Guadalajara, Guillermo del Toro, nominado a Mejor película animada por “Pinocho”.

Foto: Informador

“Me sumo a Guillermo que habla que la animación no es sólo un medio para niños. La animación es una forma de expresión fílmica, de la misma manera que son los cortometrajes, documentales y las películas en cualquier idioma en cualquier cultura. El cine es el cine. Cortometrajes que defienden derechos humanos”.

Cabe señalar que “Le Pupille” sucede en 1943 en un orfanato de niñas de Italia, cuyo orden se ve alterado ante la llegada de un hotel, surgiendo en sus personajes temas de rebeldía ante la autoridad y la celebración del espíritu libre.

“Yo sólo quería una rebanada de su pastel. Siempre he sido fan de Rohrwacher, así que cuando surgió la idea al final del año de hacer un corto que celebrara las distintas culturas, idiomas, procedencias, religiones, el primer nombre que vino a mi mente fue el de Alice”, compartió Cuarón.

Según la crítica, los principales rivales del cortometraje de Cuarón son “An Irish Goodbye” y “The Red Suitcase”, dos producciones que parten con mayor ventaja dentro de la terna de finalistas.

La presencia latina en los Oscar

La representación latina para la 95 edición de los Oscar que se celebra hoy será una de las más limitadas de los últimos tiempos y se reducirá a los cineastas mexicanos Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón, la actriz cubana Ana de Armas y la película “Argentina, 1985”.

Una situación que contrasta con otras entregas, como del año pasado, cuando la Academia de Hollywood nominó a los actores Javier Bardem, Penélope Cruz y Ariana DeBose; al propio Del Toro y al director Carlos Estrada; al fenómeno “Encanto” y a los compositores Germaine Franco, Lin-Manuel Miranda y Alberto Iglesias. Entre los finalistas hispanos de esta edición, Guillermo del Toro, que ya suma siete nominaciones y dos estatuillas doradas, es el que cuenta con mayores posibilidades de victoria gracias a “Pinocchio”.

Su adaptación del clásico que Disney estrenó en 1940 ha arrasado durante la temporada de premios, alzándose con galardones tan cotizados como el BAFTA británico, el reconocimiento de los Critics Choice o el Globo de Oro a Mejor película de animación.

El Oscar para Del Toro en este mismo apartado, según indican los pronósticos, sólo se lo podría arrebatar la comedia de aventuras “Turning Red”, dirigida por la china Domee Shi y producida por Pixar Studios.

Cabe señalar que los directores mexicanos Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu y Guillermo del Toro atesoran el 17 por ciento de todas las victorias hispanas en los Oscar desde su inicio en 1929, según recopiló un estudio de la Universidad del Sur de California (USC) publicado este mes.

Por otro lado, el triunfo hispano en el ámbito de la interpretación sólo podría llegar de la mano de Ana de Armas, que en los últimos meses ha recibido tantas críticas como elogios por su papel de Marlyn Monroe en el filme “Blonde” de Netflix.

La primera nominación de De Armas para los Oscar ha supuesto un punto de inflexión en su carrera pero, a la vez, ha coincidido con una edición en la que el premio a Mejor actriz está prácticamente decidido.

La australiana Cate Blanchett ha ganado prácticamente todo hasta ahora por su rol protagonista en “Tár” y, de perder sorpresivamente el Oscar, este recaería en la malaya Michelle Yeoh como parte de la cinta sensación de la temporada: “Everything Everywhere All At Once”.

Difícil, pero no imposible

Mención aparte merece el caso del filme “Argentina, 1985”, dirigido por Santiago Mitre y protagonizado por Ricardo Darín, que opta al premio de la Academia de Hollywood en la categoría de Mejor película internacional y cuya candidatura ha ido perdiendo fuerza en las últimas semanas.

Su triunfo en los Globos de Oro, además de un sinfín de halagos por parte de la crítica especializada, hacían presagiar que sería la favorita, pero la irrupción del filme alemán “All Quiet on the Western Front”, que consiguió nueve nominaciones -incluida la de Mejor película-, ha opacado sus aspiraciones.

Con información de Informador