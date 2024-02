AMLO amaga con no participar en la Cumbre de Líderes de América del Norte si “no hay un trato respetuoso”

Palenque, Chiapas.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, amagó con no participar en la próxima Cumbre de Líderes de América del Norte si “no hay un trato respetuoso”.

En la conferencia matutina realizada hoy en Palenque, Chiapas, López Obrador dijo que hay muy buena relación tanto con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, como con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, sin embargo recalcó que “hay mucho acecho” a su Gobierno.

«Si no hay un trato respetuoso no participo, además, ya me faltan nada más siete meses y no me gusta viajar mucho”, detalló.