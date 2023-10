Ayuntamiento trabaja por una Poza Rica libre de dengue

Poza Rica, Ver. – Se realizó una jornada de descacharrización en la colonia Francisco I. Madero, donde se logró una recolección de 40 toneladas de cacharro, una cifra posible gracias a la cooperación de la ciudadanía con las autoridades municipales, unidos en esta acción que busca erradicar criaderos de mosquitos.

Como parte de la campaña «Sin criaderos, no hay mosquitos, y sin mosquitos, no hay dengue», personal del Ayuntamiento de Poza Rica, a través de la Regiduría Séptima, la Dirección de Salud y en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria No. 3, realiza estas jornadas de manera periódica en distintas colonias de la ciudad.

La meticulosa ejecución de esta campaña eliminó posibles criaderos mosquitos, como medida preventiva de la propagación de enfermedades transmitidas por vectores, a fin de erradicar cualquier riesgo posible a la salud de las y los pozarricenses.

Al reducir significativamente los criaderos de mosquitos en la colonia, se contribuye a la mitigación de brotes potenciales de padecimientos como el dengue y el zika, por lo que autoridades municipales hacen un exhorto a la ciudadanía a colaborar desde sus hogares bajo la recomendación “lava, tapa, voltea y tira”.

Por Redacción Noreste