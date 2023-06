‘Cálmensen’. Prohibido para ‘corcholatas’ llevar porras al acto del 1 de julio: AMLO

México.– El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el Tren Interurbano México-Toluca comenzará a operar en el primer trimestre de 2024.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador explicó que en diciembre del presente año se terminará la obra civil de dicha obra, incluso, en septiembre se prevé que sea inaugurado un tramo del Tren Interurbano.

«Sacaron una nota falta de que no íbamos a terminar el tren de Toluca a la CDMX, no ponen de que ese tren lo heredamos, no, somos nosotros. Pues muy buena notica para la gente del Edomex y de la Ciudad de México: vamos a terminar el tren”, dijo.

“En diciembre terminamos la obra civil y empieza a operar en el primer trimestre del año próximo, el tren Toluca-CDMX, es más vamos a inaugurar ya un tramo, hasta Lerma, a principios de septiembre”,. dejó en claro.

“Eso se heredó y lo vamos a terminar, y muchas cosas que quedaron inconclusas se están terminando”, agregó el tabasqueño en el Salón Tesorería este miércoles.