Cerca de 500 mil veracruzanos no aplican para crédito Infonavit

Xalapa, Ver.- El presidente municipal Ricardo Ahued Bardahuil insistió en que es necesario que en las casas de Xalapa se construyan aljibes para almacenar agua, principalmente de lluvia y así enfrentar la escasez del líquido que continuará en los próximos años.

Ante los efectos del estiaje de este 2023, dijo que los tinacos en las viviendas ya no son ni serán suficientes para almacenar el agua necesaria para las actividades domésticas:

“Vamos a tener que pasar esto a las siguientes administraciones, de tener tanques de recepción de agua e incitar, aunque es costoso, que cada casa tenga de 12 a 15 litros mínimo de metros cúbicos ya de aljibe, que tengan las casas a nivel medio, popular o residencial o los negocios, que tengan oportunidad de tener aljibes importantes y eso nos ayuda a que la presión cada año no sea menor, pero no tienen, entonces, dependes de la línea directa, tu tinaco es de 500, 700 o mil litros y te lo acabas en un ratito y ya no hay tres o cuatro días agua y se nos complica, estamos trabajando en eso”.