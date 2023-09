Chocan dos aviones pequeños en pista de La Galancita, en Durango

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador detalló que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ya presentó a las candidatas presidenciales Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum un plan para darles seguridad.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador dejó en claro que todos los candidatos que necesiten protección del Gobierno Federal, la tendrán en las próximas campañas electorales.

López Obrador indicó que no hay que dar pie a que la violencia enrarezca el ambiente durante la próxima temporada electora, donde apuntó que es un momento de mucha efervescencia en el país.

“Siempre en la historia de México, los momentos de más efervescencia y divisiones y hasta violencia, se presentan cuando se dan las transiciones, los cambios, las renovaciones de poderes, entonces sí hay que cuidar, hay que estar pendientes, no dar pie a que se enrarezca el ambiente”, refirió.

“Eso siempre tiene que ver con la llamada clase política y con los grupos de intereses creados, siempre, no es el pueblo, siempre son las élites, no el pueblo, el pueblo es el mejor portado, el más responsable, hay que estar pendiente de los de la llamada clase política y de los grupos de intereses creados, de la delincuencia, sobre todo de la delincuencia de cuello blanco, los que están acostumbrados a robar, que no quieren dejar de robar, no tienen llenaderas y se ofuscan”, recalcó esta mañana.