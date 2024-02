Docentes de todo el país realizan 165 foros sobre educación para sumarse a los ‘’Diálogos por la Transformación’’en apoyo a Claudia Sheinbaum

“Nosotros no queremos que la guerra sucia sea parte de la próxima elección”, señaló al informar que presentarán una denuncia formal ante el INE para denunciar la guerra sucia que se impulsa en redes sociales

• ”Creemos en la democracia como una forma de vida”, aseguró

Ciudad de México.-La Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que a partir del 1 de marzo iniciará un campaña llena de propuestas y alegre, que se contrapone a la guerra sucia que desde ahora se está impulsando en las redes sociales. “Nosotros vamos a hacer una campaña llena de propuestas, no vamos a usar ni las mentiras, ni las fake news, ni la guerra sucia, —las vamos a denunciar adecuadamente—; pero va a ser una campaña muy alegre, como debe ser, porque México está viviendo un momento especial en su historia, y al mismo tiempo de mucha propuesta que sigan consolidando a México con una potencia económica de bienestar, de sustentabilidad y cultural”, respondió en conferencia de prensa.Sheinbaum Pardo expuso que se realiza una investigación sobre las tendencias negativas que se han tratado de impulsar en las últimas semanas a través de las redes sociales con el objetivo de presentar una denuncia formal ante el Instituto Nacional Electoral (INE). “Nosotros estamos haciendo una investigación para presentar una denuncia formal ante el Instituto Nacional Electoral y todo lo que esto requiera, porque nosotros queremos que la elección se desenvuelva en un clima positivo de propuestas. No creemos que la guerra sucia deba ser parte de la próxima elección”, puntualizó.Además, Claudia Sheinbaum aseguró que la democracia en México no está en riesgo y se garantiza el derecho a la libre manifestación. “Nos ha costado mucho defender la democracia y queremos que no solo sea una democracia electoral, sino que también participativa (…) Creemos en la democracia como forma de vida, creemos en la democracia como enseñanza (…) Vivimos en un país democrático”, aseveró.Finalmente, el coordinador de los Diálogos por la Transformación, Juan Ramón de la Fuente, dio a conocer que en este periodo suman 184 los diálogos en todo lo largo y ancho del país. *”Los diálogos por la transformación van viento en popa”, puntualizó.

Redacción Noreste