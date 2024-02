Xóchitl Gálvez registra su candidatura a la Presidencia ante el INE

’Vivimos en una democracia’, celebró Claudia Sheinbaum en el nuevo capítulo de su podcast ‘Sheinboom’

•Sheinbaum Pardo, Rafael Barajas ‘’El Fisgón’’ y Pedro Miguel hicieron un llamado a seguir construyendo la 4T con trabajo honesto y evitar caer en las campañas de desprestigio

Ciudad de México a 19 de febrero de 2024.- *‘’Este proyecto es para todos y para todas, claro, con una orientación, por el bien de todos primero los pobres’’, destacó Claudia Sheinbaum durante un nuevo capítulo de su podcast ’Sheinboom’ en el que compartió su idea sobre lo que significa el cambio de la Cuarta Transformación, esto junto a Rafael Barajas ‘’El Fisgón’’ y Pedro Miguel.En este episodio Sheinbaum Pardo y sus invitados le dan un sentido más político a este espacio en el que comparte sus ideas, visiones y valores con sus seguidores de las redes sociales, por lo que hizo énfasis en la importancia de saber diferenciar los dos proyectos de nación que se contraponen para el siguiente paso de la vida política de México.’’

Son dos proyectos de nación y en la forma de hacer política también se muestra el proyecto, esta forma de odio, de desesperanza, de mentira, de fake news, de bots y la nuestra es de convencimiento, de construcción de un nuevo pacto social, de ideas, de propuestas de consultas, de democracia, autoritarismo, de todo eso que hemos ido construyendo’’, agregó.Puntualizó que es vital regresar al pasado y recordar lo que significó el neoliberalismo, el cual durante 36 años le quitó la esperanza, pero sobre todo las oportunidades al pueblo de México.‘’Los 36 años de neoliberalismo tienen mucho de autoritario, ¿Cómo nace? Salinas de Gortari con un fraude electoral, Zedillo después de un magnicidio, no se los puede olvidar, luego el 2000 con un falso cambio, 2006 un fraude, 2012 con una compra de votos’’, recordó.’’Son como una tienda de disfraces, cuando hay que hablar de feminismo se disfrazan de feministas pero tratan mal a las mujeres o nos dicen viejerio, o lavadora de dos patas, ahora se disfrazan de ciudadanos no politizados cuando su discurso fue político, se disfrazan de ambientalistas cuando ellos fueron los que privatizaron la mitad del país… Se disfrazan ahora de anti autoritarios, cuando ellos son el autoritarismo’’, agregó.En este sentido, Claudia Sheinbaum recordó algunas de los logros históricos que desde la Cuarta Transformación se han hecho con el objetivo de defender la democracia en México, tal es el caso de la lucha contra la desafuero del hoy Presidente, Andrés Manuel López Obrador, contra el fraude electoral del 2006 y del 2012, así como contra la privatización del petróleo.Por lo anterior, hizo un llamado a los mexicanos y mexicanas a reflexionar sobre lo que viene para el país, pero en especial, enfatizó en que gracias a los principios de la 4T, el bienestar, los derechos y las libertades han comenzado a ser una realidad.‘’Ponen esta idea de que AMLO es un gobierno autoritario y que vamos a seguir con gobiernos autoritarios, pero ayer marcharon libremente, pudieron decir libremente lo que quisieran. En un gobierno autoritario no los hubieran dejado marchar (…) Vivimos en una democracia’’, comentó.En su charla, Rafael Barajas ‘’El Fisgón’’, presidente del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, recordó la importancia de evitar caer en las campañas de desprestigio en las que se intenta manchar la imagen de Claudia Sheinbaum y la Cuarta Transformación, por lo que invitó a la ciudadanía a recordar que fueron los gobiernos del pasado los que se vincularon de manera directa con el crimen organizado, tal es el caso de Felipe Calderón y su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien se encuentra en una cárcel de los Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico.Asimismo, recordó que contrario a lo que sucede en la oposición, en la Cuarta Transformación, la democracia siempre será la prioridad número uno.’’Somos un movimiento que luchó por la democracia, que luchó por la defensa del voto, si en algún momento de la historia de México hay un movimiento que lucha de manera consistente y sólida por el sufragio efectivo, ha sido este’’, manifestó.Por su parte, Pedro Miguel, escritor, periodista y cronista , destacó que en la 4T la pluralidad es lo que fortalece las bases del movimiento‘’Es un proyecto incluyente para todos, creo que tenemos una apertura evidente en materia de posición social, de ideología, de religión, de diversidad sexual, cabemos todos y todas, en el plan de ellos caben unos cuantos’’, puntualizó.Además, aseveró que en el proyecto de la Transformación, ‘’no hay mentiras, no hay falsedades, no hay simulaciones, de aquel lado hay mucha opacidad’’.

Redacción Noreste