Alfredo Adame correría a Legarreta si tuviera el programa de ‘HOY’

Alfredo Adame correría a Legarreta si es que el programa de ‘HOY’ estuviera bajo su producción, al parecer este hombre no supera ni perdona.

Adame siempre ha sido uno de los personajes más polémicos de la televisión y anteriormente fue conductor de hoy. Programa con el que podría quedarse como productor, según los rumores que están corriendo.

Debido a esto, el ex-conductor del programa salió a hablar como siempre de lo que le parece y lo que no del programa.

Al parecer, Alfredo Adame no perdona, pes en el pasado tuvo sus problemas con Andrea Legarreta y ahora asegura que si se quedara como productor la correría.

Alfredo adame aseguró que correría a Andrea Legarreta del programa si es que se quedara en la producción del mismo.

El también productor recordó que ya hace un buen tiempo le habían ofrecido tener el programa a su cargo. El acuerdo en ese momento no se concretó por lo mismo que ya ha declarado.

El ex-conductor de hoy declaró que sacaría a Legarreta del programa, de la siguiente manera:

“No pues no ves que cuando me dijeron ‘te lo damos’, y me dijeron qué cambios harías y lo primero que dije fue correr a Andrea Legarreta y eso me costó que no me lo dieran”.