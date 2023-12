Gilberto Haaz Diez – El Vodevil de Nuevo León

El chamaco Samuel García, que aspiraba a ser JFK con su Jaqueline al lado, resultó petardo de a peso, un zacatón que prefirió quedarse como gobernador, ante el temor de que, cuando quisiera regresar a ese asiento, el día que perdería las elecciones, lo encontrara ocupado y no se lo entregaran. Más vale pájaro en mano, dice el refrán. Ayer el vodevil se convirtió en un round de dimes y diretes para ver quién tenía la razón, si el Congreso de Nuevo León o el grupo del gobernador. Dante Delgado llegó con Pepe Cárdenas y lanzó sus verdades a medias, le fue como en feria, porque los cintillos de la gente que escribe le llamaban mentiroso. Mentía, pero poquito, diría el clásico. A la medianoche, cuando el gallo cantó, no se alejó de la gubernatura. Dante, que llamaba amiga a Xóchitl, se defendía cuando Pepe Cárdenas le dijo que esa candidatura de Samuel García era una candidatura de AMLO para dividir a la oposición, El Kojack veracruzano solo cabeceaba. Dueño de un partido, ahora tiene que ir a la repesca en busca de un candidato. Dante reniega de su pasado priísta, los de la vieja política, de dónde vino y se encumbró hasta llegar a ser gobernador, y de ahí partió a formar un partido, proyecto poderoso y millonario. Eso sí, fue el más listo de todos los gobernadores del país, porque es el único, aparte de los niños verdes, que ya tienen muchos padres, Dante es el único político que tiene un partido de su propiedad. Samuel iba prendiendo, apenas platiqué en Xalapa con unas doctoras odontólogas jovencitas y me decían que ellas votarían por Samuel. Creo que atraparía muchos votos de los jóvenes, con el consiguiente daño a Xóchitl, porque Samuel en lo poco de su campaña a la única que aporreaba era Xóchitl y al PRIAN, jamas contra Sheinbaum, ni una mala palabra, de allí que hubo memes que lo ponían como empleado del mes en Palacio. Esta historia se cerró. Dante buscará candidato y es una pena que Marcelo haya sido tan blandengue y no hubiera tomado el toro por los cuernos en su tiempo, prefirió quedarse a ser humillado por Sheinbaum, si es que gana, y cabuleado por el presidente AMLO. Hay días así. Esta historia continuará, diría un clásico.

EL AEROPUERTO DEL PRESIDENTE

Tulum tiene ahora un aeropuerto de verdad. Bueno, nunca lo había tenido. El presidente AMLO: “Es una hazaña más de la ingeniería. Felicidades a los ingenieros militares, a todos los trabajadores de la Sedena, a los oficiales, altos mandos de las fuerzas armadas. Gracias también, desde luego, a las empresas constructoras que trabajaron en esta obra y que siguen trabajando ayudándonos en otras obras”. Este aeropuerto, a diferencia del olvidado y abandonado Felipe Ángeles, donde no se paran ni las moscas ni los cobradores aboneros de Elektra, va a ser un aeropuerto de gran desarrollo, donde moverá unos cinco millones de pasajeros al año, en esa zona de la Riviera Maya, donde esta inversión si será buena y recuperable, porque la otra va para largo. Hecho en un año 5 meses, es un aeropuerto chico, pero tiene la segunda pista más grande, después de la del Felipe Ángeles, y competirá con Cancún y toda esa Riviera. Yo recuerdo estar en el aeropuerto de Madrid y cada que voy veo los grandes vuelos que salen, primero a Cancún y luego enlazan a México. Las aerolíneas españolas vuelan mucho a Cancún, a mejor precio, bajan pasaje, les dan hasta un día de hotel y luego conectan a CDMX, que ese aeropuerto ya es una porquería. Al presidente ya no le da tiempo de nada, anda entregando sus obras cómo puede, esta debe ser un buen alarde de ingeniería, porque México tiene buenos ingenieros y entre los militares, que fueron los que lo hicieron, y presumen esos mismo militares que conocen hasta la receta secreta del coronel Sanders, el de los pollos Kentucky, esos militares debieron haberlo construido bien Xingón, como dice la Xóchitl.

