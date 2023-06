Gilberto Haaz Diez – Esa caseta peligrosa

TRAS LA VERDAD

En tanto las “corcholatas” de AMLO, hijos desobedientes del Estado de Derecho, recorren el país haciendo campaña político-electoral, abiertamente en contra del marco jurídico; la dispersa oposición, menospreciada por muchos, ha logrado ponerse de acuerdo en el método para elegir, en su momento, a la o el precandidato a la Presidencia de la República.

Si bien los hijos desobedientes de marco legal vigente llevan dos largos años en campaña, cumplieron una semana como exfuncionarios del gobierno de López Obrador, en abierta y Activia actividad político-electoral; sí, aunque Sheinbaum haya sido jefa de gobierno, estaba y sigue estando, subordinada al presidente López.

La virtud de la oposición, PAN, PRD y PRI, el haberse subordinado, por primera vez, a la participación de la sociedad organizada mejor representada y “bien organizada”, nada de improvisada. Sin ella no lograrán el triunfo en las elecciones del 2024.

AMLO, es el principal contendiente a vencer, desde la Presidencia de la República, utilizando recursos públicos de manera ilegal hace campaña y exhorta al voto a sus simpatizantes, mientras critica diariamente a la oposición. El INE solo voltea hacia otro lado para no tener problemas con el “tirano de la democracia”. Guadalupe Taddei se hunde para no tener problemas con su “jefe político”.

Así las cosas, los tres principales aspirantes a la candidatura de Morena para la elección presidencial de 2024 (Monreal y los otros 2 son relleno que no llena) dedicaron su primera semana recorriendo varios estados; haciendo reuniones exaltando la figura de AMLO. El elector del “dedazo”, será López, por ello la necesidad de sobajarse a resaltar en sus desastrosas campañas resaltando los “logros de la transformación”; evitando caer en problemas de inseguridad, violencia, falta de medicinas, escaso crecimiento; eso sí, ostentan, hasta el exceso, su cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el objetivo de posicionarse como herederos del mentiroso tabasqueño.

Los medios dan seguimiento a Marcelo Ebrard, Adán López Hernández y Claudia Sheinbaum: Los demás, que son fichas y no corcholatas, no figuran.

Intentan, según sus discursos, pero no lo logran, no “pisar el campo minado” impuesto como medida cautelar emitida por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, quien les “prohibió” realizar formalmente precampañas. Así que, ambos se hacen tontos; unos hacen campaña y simulan no hacerla; los otros fingen amenazas y no sancionan. Contubernio electoral.

De tal manera las “corcholatas” gastan cientos de millones de pesos y nadie sabe de dónde sale ese dinero; espectaculares, pintas, propaganda impresa, reuniones masivas, transportes, hospedajes, alimentos, acompañantes, seguridad, etcétera. En conjunto son cientos de millones de pesos y lo que falta ¿De dónde tanto dinero? Todo hace suponer que es dinero público, esos miles de millones que faltan por doquier, por ejemplo, los 15 mil millones de Segalmex; los excesos en las obras del Tren Maya o la refinería de Dos Bocas, cuyos costos de construcción han sido “inflados” desproporcionadamente. Que decir de los “ahorros” por no comprar medicinas en tiempos de pandemias, 40 mil millones de pesos, según confesión de AMLO ¿Dónde vas a parar las escandalosas millonadas? Pero, según López ellos no roban, no mienten y no traicionan.

Conclusión, campañas disfrazadas para placearse por toda la República, sobre exposición mediática que logran para darse a conocer. Hace un par de años nadie conocía al otro tabasqueño, quien cobraba en Gobernación; tras las los primeros destapes de las “corcholatas”, ahora con las campañas abiertas, ya es conocido como aspirante a la Presidencia.

La mascarad consiste en hacer campaña doble. Una, para promover los “logros de la transformación”; la otra, para posicionarse mediáticamente y conseguir el voto de calidad del dedazo de AMLO, para conseguir formalmente la candidatura. En cada mitin las “corcholatas” repiten como “pericos” las falacias llamadas principios del movimiento promovido por López Obrador: “No robar, no mentir y no traicionar al pueblo de México”; “Por el bien de todos, primero los pobres”; “No puede haber gobierno rico con pueblo pobre” y “El poder sólo es virtud cuando se pone al servicio de los demás”. Obvio, machacan los programas sociales y la continuidad de los mismos; gritan vivas al candidato presidente ¿No son campañas político-electorales en verdad? ¡Indignos y oprobiosos!

De paso, esos aspirantes a la Presidencia de la República, repiten las frases calumniosas de López Obrador, hacia la oposición, las injurias no les faltan, las estigmatizaciones. La finalidad: encontrar a quien mejor imite a López Obrador, solo él sabe quién le sucederá en la candidatura. Es grande su desesperación y no quiere perder las elecciones; si tan seguro estuviera del triunfo, dejaría las trampas y fraudes a los que está acostumbrado, pero no; por el contrario, los ha institucionalizado y “legalizado” oficialmente. Fraude electoral anunciado.

Así el absurdo engaño de los morenistas, tratando a la clase política mexicana, a los medios de comunicación como idiotas que lujuriosos se abalanzan sobre las campañas de las “corcholatas” para difundir lo que legalmente está prohibido, vedado por la Constitución y la ley; y el INE, también como idiotas. Los hijos desobedientes de la ley, sin reformas electorales, destrozan e insultan la normatividad. Veremos si la dispersa oposición es capaz de llegar unida con la sociedad y arrebatarle el poder democráticamente en las urnas al tirano de AMLO, quien no aceptará la derrota, alegará, como siembre «fraude electoral».

Mientras AMLO pretendiendo no entender y disimular lo que hace y practica su gobierno de la perniciosa transformación: abusivo, traicionero, mentiroso y ladrón.

Por Héctor Parra Rodríguez

Esta es opinión personal del columnista

