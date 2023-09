Gilberto Haaz Diez – Lo que se sabe del Chapito (el preso 5684)

Hace unos días se filtró una nota de las agencias de Estados Unidos, donde aseguraban ellos mismos que la detención de Ovidio Guzmán, el Chapito o el Ratón, se debió a que ellos lo ubicaron y le dieron el tip al gobierno mexicano. Ayer mismo trascendió su detención y lo informó la DEA, solo hasta que estuvieron a salvo en Chicago. Del penal del Altiplano al aeropuerto en helicóptero. Lo que si se supo es que muy temprano, a las 10:50 de la mañana el encargado de la Interpol en México llegó por él. Lo entregó el director del penal, una sorpresa para todos ellos, el mismo Ovidio se sorprendió cuando le dijeron jala tus cosas que nos vamos. Pidió hablar con su abogado y se lo negaron. La orden de extradición ya estaba firmada y autorizada. No había nada que hacer. Ahora comentan que el mismo avión, un Bombardier Challenger 605 de la Fiscalía General de la República, es el mismo en que su padre fue entregado a las autoridades estadounidenses en 2017. La aeronave salió del Aeropuerto de Toluca, en el Estado de México, y aterrizó en Teterboro, Nueva Jersey, a las 6:20 horas de la Ciudad de México., El vuelo duró unas 4 horas para recorrer los 2730 kilómetros. Bueno pues allá pegó el Grito y pasó su primera noche. Contratados los abogados que defendieron a su padre. Comenzará su calvario.

LA VERSION DE EL UNIVERSAL

Con la extradición de Ovidio Guzmán, la relación México-Estados Unidos recibió su dosis de naloxona y salió ayer de la fase crítica por sobredosis de fentanilo. Nos recuerdan que el explosivo crecimiento del tráfico de ese opioide en los últimos años tensó al máximo las cosas con Washington. Ahora se comprueba que una cosa es el discurso de las mañaneras y otra la realidad. Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador negaba la producción de fentanilo en nuestro territorio y los republicanos amenazaban hasta con una intervención militar, México intensificó los decomisos y planchó el proceso de entrega del hombre señalado por el gobierno de Joe Biden como el principal introductor de fentanilo. Con los procesos electorales en puerta en ambos países, ayer salió de la crisis la relación bilateral, pero nos comentan que fentanilo y migración seguirán siendo tema. No dejaremos de ser piñata electoral.

EL PELIGRO DE LOS REPUBLICANOS

Donald Trump es un peligro para México y el mundo. Todos recordamos cuando, como John Wayne entraba a las cantinas, abriendo a patadas las puertas, así le llegó un día a visitar a Enrique Peña Nieto como candidato republicano, le metió la acalambrada de su vida, día de agosto de agosto de 2016, presente lo tengo yo. Vino a restregarle en la jeta presidencial que él haría que los mexicanos pagáramos el Muro fronterizo, como sí ocurrió, porque, cuando fue presidente dice que no nos cobró el Muro, pero con los 180 mil soldados que envió México a la frontera para detener la migración, con eso estaba pagada, ah y no nos mandaría factura. Había que cabecearlo. La otra candidata, Hillary Clinton, en aquella ocasión, no quiso venir. Quédense con Trump, habrá dicho. Pues Trump ganó y nos volvió a acalambrar una mañana que, todo enojado, quiso fijar aranceles extras, lo que puso a temblar al gobierno de AMLO y Marcelo Ebrard fue a apagar ese fuego. Quería imponer, en junio de 2019, un arancel a todos los productos mexicanos del 5%, que escalaría hasta el 25%. Nos puso de rodillas el canijo. Pues apenas en una entrevista con una cadena americana, volvió a amenazar que, si gana, ahora si enviará soldados a combatir a los carteles porque, dijo, los carteles tienen al territorio mexicano en sus manos, y la comentarista le dijo, oiga eso es una invasión, él respondió que sí, pero era una invasión contra los carteles no contra México y prepararía a los soldados de elite a venir a combatirlos. Aseguró que más de 111 mil americanos mueren cada año por el fentanilo. Ay nanita.

