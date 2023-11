Hadra ‘N’, la mujer que fingía ser rica para robar autos de lujo, es detenida por autoridades en CDMX.

Oaxaca.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseveró que se equivocó con la elección que realizó de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al intentar reformar el Poder Judicial.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador detalló que con su llegada a la Corte dichos ministros “se descararon” y actuaron como conservadores al no realizar las reformas necesarias al Poder Judicial, aliándose con los integrantes de lo que denominó el “antiguo régimen”.

“Sí sabía yo que estaba descompuesto (el Poder Judicial) y planteé ‘cómo le hacemos para reformarlo’. Hice unas propuestas de ministros y me equivoqué, porque se aliaron con los del antiguo régimen”, declaró.

«En vez de ser reformadores, se convirtieron o ya eran, pero con el poder se descararon y actuaron como conservadores, manteniendo el status quo, no reformando, no cambiando. Entonces ya no se pudo avanzar y seguimos padeciendo de toda la corrupción del Poder Judicial”, expuso.