Ministro Luis María Aguilar ‘tiene un pensamiento conservador, retrógrado’, está en contra de la transformación: AMLO

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó contra Luis María Aguilar, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de quien detalló que tiene un “pensamiento conservador, retrógrada“, además de que “no es un buen juez“.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador reclamó que el ministro Aguilar Morales haya concedido en tan solo 48 horas suspensiones a los Gobiernos de Chihuahua y Coahuila contra la distribución de los libros de texto gratuitos, y no pueda resolver el tema de que una empresa nacional logre pagar los 25 mil millones de pesos en impuestos.

“¿Para quién trabaja el ministro? ¿Le importa que los niños tengan libros? ¿Está pensando él que si se quedan sin libros los niños, sus padres no tienen para comprar libros? ¿Está pensando de que todos los libros son buenos, que los libros no se pueden prohibir, mucho menos destruir? ¿Ya leyó los libros o él cree que son libros para inyectar el comunismo? No, él no cree eso”, declaró.

«Él tiene un pensamiento conservador, retrógrada, están en contra de nosotros, en contra de la transformación, pero no es un buen juez”, indicó.

El mandatario mexicano detalló que su Gobierno entregará este miércoles a la Suprema Corte la queja contra el ministro Luis Maria Aguilar por su actuar.

“Fíjense que en el primer y segundo de los casos (en los libros de texto) se cumple el principio de impartición de justicia pronta y expedita, nada más que acá no (en el caso de la empresa evasora), es distinto”, subrayó.

«Ofrezco disculpas porque ya me imagino los desplegados de los abajo firmantes y de las asociaciones de abogados en defensa del ministro y de la inmaculada Suprema Corte, cuando son instrumentos que impiden que haya justicia, que impiden que haya honestidad en el país, impiden que podamos vivir en paz y con felicidad, aunque se molesten vamos nosotros a seguir denunciando esto”, recalcó.

López Obrador insistió que se debe reformar de raíz al Poder Judicial, de quien apuntó que solo protege a los integrantes de la élite económica y política.

“Hay que buscar la forma de renovar el Poder Judicial, no imponiendo nada, porque podríamos solicitar un juicio político, no, no, no, nos importa más hacer consciencia de cómo es el modus operandi en el Poder Judicial cómo es que solo se castiga a los que no tienen con qué comprar la inocencia. se protege a la élite económica, la élite política”, externó

“Y si no surge del interior del Poder Judicial la propuesta de cambio, de renovación, si esto lo van a seguir apoyando, lo van a seguir aplaudiendo, lo van seguir respaldando,

sosteniendo, no va a quedar más que sea el pueblo el que renueve al Poder Judicial ¿Cómo? Llevando a cabo una reforma constitucional, nada más que para eso se requiere que el movimiento de transformación cuente con mayoría calificada en la próxima Legislatura, si no, no puede haber reforma constitucional”, lanzó.

Con información de López-Dóriga Digital