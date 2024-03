Nelly Furtado y Juanes vuelven a unir sus voces en ‘Gala y Dalí’

Estados Unidos.- La cantante Lizzo aseguró que “renuncia” al hacer música luego de las constantes críticas que recibe por su apariencia.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete sorprendió a sus seguidores al señalar que está empezando “a sentir que el mundo” la rechaza.

“Todo lo que quiero es hacer música y hacer feliz a la gente para ayudar a que el mundo sea un poco mejor, pero estoy empezando a sentir que el mundo me rechaza. Estoy constantemente enfrentándome a mentiras que se dicen sobre mí, por mi influencia y puntos de vista, siendo el blanco de bromas por mi apariencia. Mi reputación es criticada por personas que no me conocen y que no me respetan. Renuncio”, escribió.