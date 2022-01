No permitiremos actos de venganza entre delincuentes; vamos a ir tras todos ellos, advierte Cuitláhuac García

Foto: Síntesis Nacional.

Xalapa, Ver.- Ya he dicho anteriormente, que le tengo «absoluta confianza» a Cuitláhuac García Jiménez, gobernador de Veracruz porque es un hombre de principios y honesto.

Así lo manifestó este viernes el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia mañanera, cuando un reportero le cuestionó sobre los ataques al gobernador veracruzano por parte de algunos legisladores.

Foto: Palabras claras.

“Llevaba mucho tiempo Veracruz sin tener un Gobernador como Cuitláhuac García Jiménez, porque desgraciadamente en Veracruz habría sido o fue mal gobernado; mucha corrupción, mucha vinculación con la delincuencia organizada y de cuello blanco, era un desastre y ahora es distinto completamente, y no veo que Cuitláhuac García esté actuando de manera ilegal o injusta, le tengo confianza» insistió el jefe del Ejecutivo federal.

Foto: Contralínea.

Agregó que los legisladores también tienen derecho a expresarse pero que «no pasada nada, no sucede absolutamente nada, mis paisanos están muy despiertos, no se dejan chorear, eso es otra cosa».

Entonces, no va a suceder nada, el pueblo veracruzano apoya a Cuitláhuac o la mayoría, para no hablar en lo absoluto; la mayoría lo apoya y nosotros también; yo respaldo al Gobernador, no solo porque es una autoridad legalmente constituida, el gobernante que esta ahí fue electo por los electores, obtuvo votos en elecciones limpias, libres, como no se veían en Veracruz en mucho tiempo, pero no es por eso, sino porque me consta, porque es un Gobernador con principios y con ideales», remarcó López Obrador.

Por Roberto Valerde García.

También te puede interesar ver: Obras en todas regiones de Veracruz, compromiso cumplido del Gobernador