Primera mujer Veracruzana  como Juez de Kata y Kumite

Poza Rica, Ver.– En el reciente XXXI Campeonato Panamericano de Karate Sub 21, Juvenil, Cadetes y Sub 14 México 2022, celebrado del 22 al 28 de agosto en la ciudad de México, brillo y destacó siendo la primera mujer veracruzana Pozarricense como Juez de Kata y Kumite Nivel C Jesús Janeth Zavala Mateos de la Asociación de Dojos de Karate Do del estado de Veracruz.

Un reconocimiento a Jesús Janeth Zavala Mateos por participar como Árbitro de la Selección Mexicana de Karate en el XXXI Campeonato Panamericano de Karate Sub 21, Juvenil, Cadetes y Sub 14 México 2022.

Foto: Gabino Escamilla Hernández

Cabe hacer mención la ahora Juez Pozarricense , desde hace varios años es instructora del Dojo Kyokai, en nuestra ciudad, y ahora forma parte del cuerpo de Jueces de la Federación Mexicana de Karate, misma que avala todos los eventos Nacionales y Juegos CONADE.

Jesús Janeth Zavala Mateos vía telefónica nos comentó sentirse contenta en participar y ser la primera mujer Pozarricense como Juez de Kata y Kumite en la Selección Mexicana de Karate en el XXXI Campeonato Panamericano de Karate Sub 21, Juvenil, Cadetes y Sub 14 México 2022.

Foto: Gabino Escamilla Hernández

Por Gabino Escamilla Hernández