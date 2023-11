“Esperemos que salgan bien las cosas”, dijo el presidente López Obrador sobre los dos mexicanos secuestrados por Hamás

México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó a María del Carmen Sánchez Cisneros, jueza Cuarta de Distrito de Amparo en Materia Penal en la CDMX, por presuntamente beneficiar a Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini, jefe de seguridad de Los Chapitos, tras otorgarle una suspensión para evitar que fuera extraditado a EE.UU.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador indicó que dicho recurso judicial otorgado al líder delincuencial es “chueco a todas luces”.

«¿Qué es eso? Si esto no es corrupción que me digan los ministros y ¡ah! el Consejo de la Judicatura de qué se trata. ¿Esto es derecho? Esto es chueco a todas luces, no se necesita ser doctor en derecho, pertenecer al Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM o a los colegios de abogados”, dijo.