Gilberto Haaz Diez – El tren pasa primero

Miguel Torruco Garza, diputado morenista, hijo del secretario de Turismo federal, Miguel Torruco Marqués, hijo de la gran actriz María Elena Marqués, con raíces orizabeñas y emparentada con doña Colombina, la tía Colombina Marqués (QEPD), este Torruco junior, que es cuñado, entre otras cosas, de Carlos Slim Domit, hijo del milloneta del mismo nombre y apellido, quiere habilitar los trenes de pasajes y como Yo Mero soy de la gente del riel, donde en Tierra Blanca se sublimaron los trenes y antes teníamos, en nuestra niñez y parte de la juventud, trenes de pasajeros que nos llevaban a todos lados, eran trenes viejos con máquinas viejas, nada que ver con estos nuevos que me trepo cuando voy a Europa, lo mismo en España en el AVE que en el Talgo o en los otros de Renfe, trenes chingones, cómodos, veloces, con cabinas limpias y pulcras. La 4T de AMLO asegura que, si le entra, en 2050 estarán habilitadas las rutas, que casi conectarían a todo el país, como antiguamente se hacían, Yo Mero recuerdo haberme trepado al de Veracruz-México, que tenía dormitorio y salías por allí de las 7 de la noche y llegabas a Buenavista a las 8 o 9 de la mañana. Los trenes los acabaron los priístas transportistas, los Hank y los Alcántara y todos los pulpos camioneros, que comenzaron a mover la carga por carreteras, con el riesgo de los tráileres de doble remolques que causan accidentes mortales. El plan de Torruco, una gente del sector empresarial y privado, que mucho le ayudan a AMLO, él y su padre, es chingón. Habilitar los trenes harían que México diera un cambio, lo digo Yo Mero que acabo de andar en los trenes por la Cantabria y por León, en España y por el AVE, que me subo cada que puedo. El que a nosotros nos tocaría sería el Tren del Golfo, con 1,650 kilómetros. Claro, hay que arreglar las vías, hay que invertir en trenes nuevos, hay que hacer túneles, una buena parte de los túneles hacia México ya están hechos, aquí arribita de Orizaba, lo que hay es que habilitar las terminales de ferrocarriles, que se han apoderado de ellas los concesionarios privados y las tienen cerradas y secuestradas, cuando muchas de ellas son unas joyas. La de Orizaba no la puede uno ver, le pusieron estos malandros un Muro como el de Berlín y no hay poder humano que nos lleve a ver cómo se están deteriorando, porque a ellos solo les interesa su carga.

EL PROYECTO DE TORRUCO

Miguel Torruco está seguro de que es una realidad hacer que los trenes de pasajeros vuelvan a circular por todo el país. Ojalá. Si lo logra, seguro que le haremos una estatua como la del Héroe de Nacozari, porque México es el único país que tiene sus trenes olvidados, después de que, con don Porfirio Díaz, fueron un ejemplo de servicio y funcionalidad, prueba de ellos es que las vías que aún están vigentes datan del porfirismo, y mucho de ellos también tuvo que ver la familia Escandón, donde ellos, orizabeños, fueron inversionistas privados en las redes de trenes. Otra vez me trepé a un tren México-Monterrey, de eso que salías y viajabas toda la noche don dormitorios, esa ves me maree, porque el estado de las vías estaba tan jodido como el estado de Veracruz, donde, asegura el presidente del PRI estatal, Marlon Ramírez, que estamos equivocados, que lo que el gobernador Cuitláhuac ha dejado de ejercer son 16 mil 257 millones de pesos, y eso será lo que van a regresar de Finanzas, cuando no se ejerzan y que, por eso, lo llaman El campeón de los subejercicios. Bueno.

