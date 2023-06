Gilberto Haaz Diez – Los de enfrente

Ayer definieron las reglas los partidos de oposición, sin Dante Delgado y su MC, que se va por la libre, unos dicen que para hacerle el juego a su ex amigo, AMLO, que de candidato Dante lo llevaba a todas partes, y un día de la noche a la mañana rompieron, no se sabe si en serio o de a mentiritas, como dicen los chamacos en los pueblos. En un salón hotelero llegaron todos los sobrevivientes, los dinos de siempre y uno que otro muchachón, aun no les llega el joven Kennedy que podría inclinar la balanza, aunque allí está el joven Colosio, pero ese es de Dante y Dante va solo. Se fijaron las reglas y las aceptaron. 150 mil firmas, por redes sociales. Diez de ellos se apuntaron, fueron sorteados por números y fueron parlando.

Santiago Creel, panista de cepa, que está más aplaudido y abucheado que la selección mexicana contra Estados Unidos. Ya fue candidato presidencial una vez y perdió. Y se le recuerda porque, en los estertores del gobierno de Vicente Fox, como secretario de Gobernación se soltó con la cuchara y dio rienda suelta a concesiones de casinos, que eso fue un lastre para los ludópatas, para la gente pobre que va a jugar con sus 300 pesos y allí los dejan, porque en los casinos, como en Las Vegas, solo la casa gana.

LOS MENCIONADOS

Silvano Aureoles Conejo, ex gobernador de Michoacán, de 57 años.

José Ángel Gurria, de 73 años, un mega dinosaurio, ex secretario de la OCDE y secretario de Relaciones Exteriores y de Hacienda con Ernesto Zedillo, egresado de Harvard, de los que vomita AMLO. Seria buen presidente, pero quien sabe si buen candidato.

Germán Martínez Cazares, se hizo a un lado, un hombre combatiente al que muchos le ven los tamaños para enfrentar a Ebrard o Sheinbaum y derrotarlos. De la Universidad Complutense de Madrid, a sus 56 años, cuando vio que en el IMSS todos querían mandar y meter manos, le envió al presidente la renuncia y se marchó y a su barco le llamó libertad. Desde ese día ha sido un crítico serio.

Claudio Xicoténcatl González Guajardo, conocido como Claudio equis. Egresado de la prestigiada Escuela Libre de Derecho, y apoyado por las agencias americanas con fondos, que el presidente le ha querido quitar y Papa Biden le dijo nones, es por la libertad, amigou. Es hijo de Claudio X, presidente del grupo Kimberly Clark, ligado mucho a esta Orizaba, donde tienen una planta gigantesca y aquí ha convivido su familia. El presidente lo trae en la mira desde hace mucho y asegura que él y nadie más que él es quien pondrá al candidato que enfrentará a la 4T. Veremos, dijo un ciego.

AUN HAY MAS

Lilly Téllez y Xóchitl Gálvez están por resolver, quieren ver el método. Aunque Xóchitl asegura que va a ser la próxima presidenta de México y es la candidata que más temen en Palacio.

Enrique de la Madrid Cordero, nuestro conocido, que un día vino a Orizaba y se deleitó de este Pueblo Mágico, es otro de los apuntados. Hijo de ex presidente, vivió en Los Pinos y desde allí vio cómo se ejerce el poder. Buen prospecto con buen discurso.

Alejandro Murat Hinojosa, 47 años, ex gobernador de Oaxaca, ese lo ven con recelo, porque en el camino se volvió amloista y creen que va a hacerle la chamba fácil a la 4T. Reprobado por desconfiar de él. Una embajada lo esperaba.

Beatriz Paredes Rangel, de 70 años, mujer de larga trayectoria en el PRI, ex gobernadora de Tlaxcala, y subsecretaria de Gobernación y Reforma Agraria.

Hubo otros, Ildefonso Guajardo, Claudia Ruiz Massieu y Gustavo de Hoyos.

La Alianza les ha dado buenos resultados, aunque han perdido gubernaturas, tienen muchas alcaldías y muchos diputados, que hace que la balanza no se incline a un solo lado. Su intención es que Morena jamás tenga mayoría completa, de las tres cuartas partes, para que las leyes se discutan y se aprueben y si no, la Suprema Corte de Justicia les enmienda la plana. Mientras en la Ciudad de México gobiernan nueve de 16 alcaldías, Va por México no ha logrado que los beneficios se repartan de manera equitativa entre los tres integrantes. En los pocos triunfos estatales, los socios secundarios siempre pierden. Ahora tendrán que hacerlo como en los sistemas parlamentarios, como el de Inglaterra, que el que gana reparte el pastel, no se lo come solo.

Esta es opinión personal del columnista

También te puede interesar ver: Gilberto Haaz Diez – Esa caseta peligrosa