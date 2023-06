Imposible frenar efervescencia de ‘corcholatas’ en Veracruz: CGJ

Xalapa, Ver.- El Gobernador Cuitláhuac García Jiménez descartó que la Guardia Nacional en Veracruz cometa actos de extorsión como lo acusaron este lunes integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC).

Aseguró que ya fue analizado un video y no se comprobó lo acusado: «Averiguamos y no sucedió como lo narran, no fue así, pero lo que sí tenemos que hacer es estar en comunicación para que no suceda, es bueno que ellos nos adviertan, que podrían sufrir ese tipo de acción y que nos lo digan» expuso.

Tras la manifestación que se registró este lunes en el bulevar Xalapa-Banderilla, García Jiménez insistió:

«No hubo, no hubo (extorsión) ya lo analizamos, hay hasta un video, no fue así, pero no lo descartemos, tiene que haber este vínculo en prevención, porque pudiera suceder, porque pues ha pasado, pero no es un caso generalizado y no hay complicidad de la autoridad».

El mandatario estatal adelantó que se dará a conocer la detención de una banda delictiva dedicada al asalto al transporte de carga:

«Los agarramos con las manos en la masa y una vez que avance la investigación lo vamos a dar a conocer» dijo.

Subrayó que los operativos en carreteras se hacen de manera coordinada con elementos de la Guardia Nacional.

Por Héctor Juanz