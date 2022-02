Javier Roldán – Probaron la murga de Panamá

ACERTIJOS

Transita mi vida entre médicos, desde el conato de infarto checo mi terco corazón, que no te olvida, no te olvida, cantaría Emmanuel. Entre latidos, como Machado escribió: ‘Llamó a mi corazón, un claro día, y el viento huyó desparramando esperanzas’. Consulta mañanera en el Rebeca con el doctor Mauricio Camarillo, consulta conseguida por el dueño del hospital, Juan del Bosque. Camarillo es un joven cardiólogo orizabeño, que un día partió a Monterrey y allá se especializó y regresó a su tierra natal a atender a sus paisanos. Tenía muchas referencias de él y ahí fui con mi hija, la doctora Fauci mayor, a escuchar otra opinión médica, pues ya el argentino Juan Agustín Lobo, atendió mi emergencia en el Covadonga. Me dijo el médico que estaba casi listo para echarme unos dos sets con Rafa Nadal, ahora que jugó cinco sets de muerte en el Abierto de Australia, pero que mejor lo siga tomando con calma, y en esas ando.

ORIZABEÑO DIRIGENTE DE PEMEX

Mañana que amanecimos con la noticia que otro orizabeño, Ricardo Aldana Prieto, se hacía del poderoso sindicato de PEMEX, en elección abierta donde obtuvo 45 mil de los 63 mil votos que se disputaron. Hicieron campaña por todo el país y fue el primero que amaneció en una mañanera al lado del presidente AMLO, que les dio espacio para que mostraran sus propuestas. Arrasó el heredero de Carlos Romero Deschamps, con quien había sido su tesorero durante dos décadas y, hasta AMLO el presidente avaló esa votación. Ahora será el dirigente sindical de la 4T, como Romero lo fue de ese viejo PRI, cuando las matracas hablaban en los mítines sindicales y todo era a favor del rey y, cuando el rey se enojaba, como en los tiempos de Carlos Salinas, el dirigente petrolero caía en desgracia y a la cárcel. Una buena para los orizabeños, Ricardo Aldana tiene muchos conocidos en esta Orizaba y ojalá su sindicato le eche una mano a la ciudad, donde aquí las cosas se manejan bien y con pulcritud y honradez. Alguna vez, me cuenta Juan del Bosque en su tiempo de diputado, Ricardo Aldana, líder de la bancada veracruzana, apoyó en la 62 Legislatura a Orizaba, cuando avaló el paso a desnivel y la obra del Boulevard de la sur 21 hasta la Cocolapan. Por eso, en el barrio donde nació, la colonia Juárez frente a la escuela Margarita Maza de Juárez, el cura de la iglesia más cercana hizo tañer las campanas, porque dirigente habemus, y es de los del petróleo y, además, orizabeño y veracruzano.

ESA COSA LLAMADA ULTRAJE

El gobernador Cuitláhuac ya envió a la Legislatura el proyecto para que se derogue esa cosa llamada ‘ultrajes a la autoridad’, un arma que sirvió como a los nazis de Hitler, para apresar a los rivales políticos, o como la KGB de Putin, para ir en contra de los que se sublevan. Aquí ni se sublevaban, como fue el caso del exsecretario de Gobierno, Rogelio Franco Castán, que le llegaron con una orden de presentación por un pleito familiar y, de repente, un llorón y chillón ministerio dijo que le había jalado su camisa versánchez y se la habían roto y vámonos, que le aplican el ultraje a la autoridad. Cuando un juez dijo que lo liberaran de esa jalada, va, que le aplican otro delito y así se lo llevarán por los siglos de los siglos, amen. Igual ocurrió con José Manuel de Rio Virgen, a quien un día desde Palacio Nacional (eso dicen) dieron la orden de apañarlo para darle un estate-quieto a Ricardo Monreal, y lo tienen al pobre tras las rejas, allí pasó Navidad y Año Nuevo y Reyes y 14 de febrero, y quien sabe si lo quieran tener hasta el 2024. Por eso son las vueltas a cada rato que hace el derrotado senador, Ricardo Monreal a Veracruz. Apenas llegó a Pacho Viejo y tuiteó: “Ayer estuve en Pacho Viejo, Veracruz, para seguir luchando. La extinción de la comisión no extingue ni a las víctimas ni la injusticia. La derogación del delito de ultrajes a la autoridad es el comienzo; luego la liberación de todas las personas inocentes. No habrá tregua”. Esta historia to be continued.

