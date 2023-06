Para prevenir golpes de calor instalan módulo de hidratación en Xalapa

Xalapa, Ver.– La principal consigna y demanda que manifestará la población de la diversidad sexual durante la décimo séptima Marcha del Orgullo e Inclusión LGBTTTIQ+ que se realizará este sábado en Xalapa es que se esclarezcan los crímenes de odio ocurridos en Veracruz.

Pedirán que se siga investigando el asesinato de Miguel Ángel Sulvarán ocurrido el 13 de octubre de 2021 en Xalapa, «se tiene que volver a abrir la carpeta para que no quede impune» agregó Ruiz Moreno.

Otra de las demandas es que se aprueben en el Congreso del Estado las iniciativas para que los asesinatos a mujeres trans se consideren feminicidios, además de los cambios de identidad de género, pues aunque en el Registro Civil estatal se han adecuado las actas de nacimiento para incluir género no binario o cambio de identidad de género, la ley aún no se modifica al respecto:

«Que se legisle perfectamente bien el tema de los crimenes de odio por homofobia y por transfobia, que en el caso de las mujeres trans asesinadas, que Veracruz es uno de los estados que ocupa uno de los primeros lugares en este tipo de crímenes, que sea tipificado como feminicidio porque se ha dado el caso de que cuando no han cambiado su documentación legal y todavía en su acta de nacimiento dice que se llama Juan y dice que es hombre, no se considera feminicidio porque legalmente no es mujer; sin embargo sabemos que es asesinada esa mujer trans justamente por ser mujer, entonces cabe perfectamente en el tema de los feminicidios»

expuso Silvia Susana Jiménez Jácome.