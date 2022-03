Por acoso, se manifiestan estudiantes de CBTIS 124 en Veracruz

Veracruz, Ver.- La tarde de este martes alumnas del CBTIS 124 ubicado en la Reserva Tarimoya, se manifestaron a las afueras del plantel educativo, tras el acoso ejecutado por un prefecto, sobre varias estudiantes.

Tras la declaración de una de las víctimas, otras compañeras denunciaron que sufrían la misma situación, mensajes del docente por la madrugada y opiniones sobre su figura o forma de vestir.

Las denunciantes señalaron al prefecto Andrés Pierre, de realizar acoso en al menos 15 estudiantes, de las cuales cuentan con pruebas sobre lo sucedido.

«No es de nuestra generación, no es de la generación anterior, ya van varias compañeras que nos dicen que llevan varias generaciones, fue lo mismo con ese perfecto, muchos años, y una compañera me notificó que ella fue a hablar con una licenciada de aquí del CBTIS, esa licenciada le dijo, que ese problema, con ese prefecto, ya llevaba mucho, mucho tiempo, y cada vez que querían hacer algo las alumnas que habían ido a denunciar o habían ido a acusar prefecto, luego decían que no había pasado nada de eso o que se había confundido, mostrando así que las amenazaban o les metían miedo para que no dijeran nada», remató.