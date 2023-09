Miguel Ángel Cristiani – ¿Zenyazen Gobernador?

Morena encontró un viejo esquema, muy parecido a los tiempos imperiales priístas, donde ellos mismos, o un grupo o un mandamás elegirán, vía encuestas pagadas por ellos y palomeadas por ellos mismos, quiénes ganarán de los 9 gobernadores que contenderán este año (4 mujeres/5 hombres) A nosotros nos interesa Veracruz, donde le metieron un añadido de que puede ser alguien no nacido en el estado, con cinco años de residencia, un claro mensaje dirigido a la zacatecana Rocío Nahle, la candidata de Claudia Shienbaum. Desde la entrevista a Joaquín López Dóriga, la secretaria de Energía del gobierno federal, dijo que estaba lista y renunciaría a su cargo para ir por Veracruz, porque le gusta mucho el mar y ver las palmeras borrachas de sol (Agustín Lara dixit) En diciembre renuncia y se viene a esta Xalapa y al estado. A buscar la candidatura. Pero aun con todo, y como no tendrán que renunciar a sus cargos ni tendrán que hacer campaña ni gastar un clavo en espectaculares, pues serán algunos los que se registren: La Nahle, que lleva mano y dedicatoria de palomeo; Sergio Gutiérrez Luna, que bregó durante más de un par de años en campaña y que, avalado por la corcholata Adán Augusto, la busca con lupa. Erik Patrocinio Cisneros también se engalla y se registra. El de Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara. El alcalde jalapeño, Ricardo Ahued, que cuando lo envió AMLO a ser alcalde de Xalapa, cuando la tenían perdida por el mal trabajo de su antecesor, llegó a rescatar Xalapa y le tenían la gubernatura lista, pero la mujer de Energía se vio más lista y Ahued, que las huele desde la tercera base, término beisbolero, dijo no voy, aquí me quedo. Zenyazen tampoco quiere ir, él prefiere irse a echar una bailada en el Senado. Lo que es un hecho es que Morena aventaja y avanza más rápido que el Frente de Oposición. Mientras aquellos aun deshojan la margarita del tipo de sistema para elegir candidatos, aquí Morena tendrá a sus 9 candidatas o candidatos lo más rápido posible, y eso es televisión y diarios y radio y espacios en los medios y redes sociales. Del otro lado solo anda Xóchitl Gálvez y nadie más. Además, Morena elegirá a los plurinominales, mediante una tómbola porque, la vida es una tómbola, tom, tom, tómbola, diría la cantante Monna Bell.

LA POLEMICA DEL TOREO

El empresario orizabeño, Luis Gutiérrez Príncipe, fallecido un diciembre de 2018, fue una gente de inversiones, próspero y muy humano en ayuda a quienes menos tenían. Aquí en Orizaba arriesgó todo su capital, lo puso en obras, hoteles, restaurantes, inversiones, constructor de Infonavitt ganó premios nacionales, por lo bien que las construía. Las empresas fueron: Estructuras y Materiales (EMSA), hotel Cascada, el legendario Romanchu, Italmex, El Toreo y Fandango discoteque, dejó inconcluso un hotel moderno con elevador, allí al pie de Romanchu, apoyaba al futbol en la Academia Emsa. Convivió con algunos de nosotros en un grupo llamado ‘Juebebes’, donde se cenaba bien y poco se bebía, con una gente de mucho talento, el Obispo Marcelino Hernández Rodríguez, que un día se lo llevaron a Colima. Una mañana de 1994 construyó el gran Toreo de Orizaba, en la zona de la Concordia, le llamaron de varias formas, Toreo de Orizaba o La Concordia, cuando se lo inauguró el gobernador Patricio Chirinos Calero, le alabó el nombre de la Concordia. Aquí llegaron los más grandes toreros, no vivía Manolete, sino Luis lo hubiera traído. Un día se alejó de los negocios y comenzaron a vender las propiedades. El ayuntamiento de Orizaba se quedó con aquel toreo. Hoy ya no hay toros, porque la repulsa mundial al maltrato animal, ya no permite corridas, pero yo mero he insistido, sin que nadie me haga caso, y tampoco tienen porque hacerlo, que debía llamarse Centro de Espectáculos Luis Gutiérrez Príncipe-La Concordia, en homenaje al recuerdo de ese hombre que aquí apostó todas sus inversiones. Y así lo menciono cada que escribo de ese tema. Ojalá y se le pueda poner ese nombre, vía Cabildo, para reconocer a este empresario que forjó y creó muchísimos empleos para Orizaba y la región. Mientras, que descanse en paz. Seguramente desde el cielo, Luis vio con orgullo que ahí llevaron a cabo el Grito de Independencia y aquello se puso lleno, con 8 mil almas gritando el Viva México y Viva Orizaba.

